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    Думки вголос

    Геть з України, проросійська сволота

    • Айдер Муждабаєв

      Журналіст

    • Розсилка
    Антон Родненков та Іван Кравцов - Геть з України, проросійська сволота
    Антон Родненков та Іван Кравцов

    Білоруська опозиція не визначилась стосовно Крима

    Це, звісно, знов дивовижно, але чомусь усе сталося так, як я казав.

    Члени Координаційної ради опозиції Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов, які зараз перебувають в Украіні, відмовилися відповідати на запитання про приналежність Криму. Воно здалося ім неоднозначним.

    Тому для мене однозначним питанням є питання термінового вибуття цих покидьків у будь-яку іншу країну.

    Наприклад, у Росію, де їхня відповідь на таке саме запитання буде однозначною, я не маю сумнівів.

    Геть з України, проросійська сволота. Це приниження для всіх кримських татар і українців, які мають гідність.

    Тут вам не раді.

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Крим Україна опозиція
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