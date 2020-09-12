Геть з України, проросійська сволота
Білоруська опозиція не визначилась стосовно Крима
Це, звісно, знов дивовижно, але чомусь усе сталося так, як я казав.
Члени Координаційної ради опозиції Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов, які зараз перебувають в Украіні, відмовилися відповідати на запитання про приналежність Криму. Воно здалося ім неоднозначним.
Тому для мене однозначним питанням є питання термінового вибуття цих покидьків у будь-яку іншу країну.
Наприклад, у Росію, де їхня відповідь на таке саме запитання буде однозначною, я не маю сумнівів.
Геть з України, проросійська сволота. Це приниження для всіх кримських татар і українців, які мають гідність.
Тут вам не раді.
Джерело: блог Айдера Муждабаєва