Геть з України, проросійська сволота

Антон Родненков та Іван Кравцов

Білоруська опозиція не визначилась стосовно Крима

Це, звісно, знов дивовижно, але чомусь усе сталося так, як я казав.

Члени Координаційної ради опозиції Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов, які зараз перебувають в Украіні, відмовилися відповідати на запитання про приналежність Криму. Воно здалося ім неоднозначним.

Тому для мене однозначним питанням є питання термінового вибуття цих покидьків у будь-яку іншу країну.

Наприклад, у Росію, де їхня відповідь на таке саме запитання буде однозначною, я не маю сумнівів.

Геть з України, проросійська сволота. Це приниження для всіх кримських татар і українців, які мають гідність.

Тут вам не раді.

Джерело: блог Айдера Муждабаєва

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