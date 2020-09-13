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    Події в Україні

    На Закарпатті затримали автомобіль з нелегалами

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    На Закарпатті затримали автомобіль з нелегалами - На Закарпатті затримали автомобіль з нелегалами
    На Закарпатті затримали автомобіль з нелегалами

    Всього було затримано трьох нелегальних мігрантів без документів – зі слів, громадяни Шрі-Ланки та Бангладеш

    На Закарпатті вночі на трасі «Київ – Чоп» затримали групу нелегальних мігрантів.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    «Поблизу с. Карпати, було виявлено легковий автомобіль «Опель». За наявною попередньою інформацією, цим транспортним засобом на територію Закарпатської області з подальшим переміщенням до країн ЄС перевозились нелегальні мігранти. Автомобіль правоохоронці зупинили», – йдеться в повідомленні.

    Окрім водія, 21-річного мешканця Тячівського району, у транспортному засобі було троє нелегальних мігрантів без документів – зі слів, громадяни Шрі-Ланки та Бангладеш

    Зазначається, що затриманих доставлено до Нацполіції, триває перевірка.

    Наразі затриманих доставлено до Нацполіції, тривають перевірочні заходи. 

    прикордонники ЄС Київ Держприкордонслужба Закарпаття мігранти автомобіль Бангладеш
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