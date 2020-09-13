На Закарпатті затримали автомобіль з нелегалами
Всього було затримано трьох нелегальних мігрантів без документів – зі слів, громадяни Шрі-Ланки та Бангладеш
На Закарпатті вночі на трасі «Київ – Чоп» затримали групу нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
«Поблизу с. Карпати, було виявлено легковий автомобіль «Опель». За наявною попередньою інформацією, цим транспортним засобом на територію Закарпатської області з подальшим переміщенням до країн ЄС перевозились нелегальні мігранти. Автомобіль правоохоронці зупинили», – йдеться в повідомленні.
Окрім водія, 21-річного мешканця Тячівського району, у транспортному засобі було троє нелегальних мігрантів без документів – зі слів, громадяни Шрі-Ланки та Бангладеш
Зазначається, що затриманих доставлено до Нацполіції, триває перевірка.
Наразі затриманих доставлено до Нацполіції, тривають перевірочні заходи.