На Закарпатті затримали автомобіль з нелегалами



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На Закарпатті затримали автомобіль з нелегалами

Всього було затримано трьох нелегальних мігрантів без документів – зі слів, громадяни Шрі-Ланки та Бангладеш

На Закарпатті вночі на трасі «Київ – Чоп» затримали групу нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«Поблизу с. Карпати, було виявлено легковий автомобіль «Опель». За наявною попередньою інформацією, цим транспортним засобом на територію Закарпатської області з подальшим переміщенням до країн ЄС перевозились нелегальні мігранти. Автомобіль правоохоронці зупинили», – йдеться в повідомленні.

Окрім водія, 21-річного мешканця Тячівського району, у транспортному засобі було троє нелегальних мігрантів без документів – зі слів, громадяни Шрі-Ланки та Бангладеш

Зазначається, що затриманих доставлено до Нацполіції, триває перевірка.

Наразі затриманих доставлено до Нацполіції, тривають перевірочні заходи.