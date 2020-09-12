Лукашенко вирішив відвести війська від західного кордону Білорусі
На нараді з керівництвом силових структур країни Лукашенко заявив, «якщо натовські війська в Польщі, Литві закінчили так звані навчання і не ворушаться»
Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував відвести війська від західного кордону країни, оскільки «НАТО завершило там навчання».
Про це повідомляє БелТА.
«Якщо натовські війська в Польщі, Литві в принципі закінчили так звані навчання і не ворушаться там більше, нам слід адекватно на це реагувати. Ми не можемо там довго без потреби тримати Збройні сили в такій кількості. Тим більше що це недешево коштує», – сказав Лукашенко на нараді із силовим блоком Ради безпеки Білорусі.
Він додав, що якщо ситуація на кордоні, як і раніше, то білоруська армія діяти виходячи з тієї обстановки, яка складається в Польщі та Литві.
У свою чергу міністр оборони Білорусі Віктор Хренін після наради у Лукашенка розповів, що в рамках операцій «посилена передова присутність» і «Атлантична рішучість» рух військ НАТО нібито відбувається на суміжній з Білоруссю території.
На початку звернення Тихановська зазначила, що протягом останнього місяця білоруси стали героїчним народом.
«Я знаю, що в неділю планується Марш героїв о 14:00 в Мінську та регіонах, я підтримую всіх, хто планує туди прийти. Ми продовжуємо боротьбу за свободу разом. Жыве Беларусь!», – сказала Тихановська.
Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.
До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.
У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.