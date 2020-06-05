Прикордонники затримали мешканця Краматорська, причетного до незаконних збройних формувань (відео)



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Прикордонники затримали «народного ополченця»

квітні 2014 року чоловік добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань

Учора, 4 червня, під час реалізації оперативної інформації, прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання у складі Об’єднаних сил, затримали «народного ополченця». Про це повідомила пресслужба ДПСУ

«Чоловік 1986 року народження, мешканець міста Краматорськ, в квітні 2014 року добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань, які тоді називали себе «народне ополчення Донбасу». Там він ніс службу на одному з блокпостів, виконував завдання з дотримання так званого пропускного режиму, перевірки документів та огляду транспортних засобів громадян», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності». Відомості внесено до ЄРДР.

Нагадаємо, раніше співробітники Державної прикордонної служби України на кордоні з РФ затримали жінку, яка пішки перейшла кордон України