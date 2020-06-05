  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Прикордонники затримали мешканця Краматорська, причетного до незаконних збройних формувань (відео)

    • Розсилка
    <p>Прикордонники затримали &laquo;народного ополченця&raquo;</p> - Прикордонники затримали мешканця Краматорська, причетного до незаконних збройних формувань (відео)

    Прикордонники затримали «народного ополченця»

    квітні 2014 року чоловік добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань

    Учора, 4 червня, під час реалізації оперативної інформації, прикордонники Краматорського загону, які виконують завдання у складі Об’єднаних сил, затримали «народного ополченця». Про це повідомила пресслужба ДПСУ

     «Чоловік 1986 року народження, мешканець міста Краматорськ, в квітні 2014 року добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань, які тоді називали себе «народне ополчення Донбасу». Там він ніс службу на одному з блокпостів, виконував завдання з дотримання так званого пропускного режиму, перевірки документів та огляду транспортних засобів громадян», – йдеться у повідомленні.

     За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності». Відомості внесено до ЄРДР.

    Нагадаємо, раніше співробітники Державної прикордонної служби України на кордоні з РФ затримали жінку, яка пішки перейшла кордон України

     

    прикордонники Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ