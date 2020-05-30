На Закарпатті прикордонники знайшли схованку з медпрепаратами у вантажівці, що прямувала до Сербії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонники Мукачівського загону ініціювали спільний з працівниками митниці поглиблений огляд вантажівки, якою з Росії до Сербії везли парафін

Вартість контрабандного товару склала майже півмільйона гривень - ДПСУ

На Закарпатті прикордонники виявили та вилучили медпрепарати, які розміщувалась у схованці в причепі-рефрижераторі вантажівки. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

«Вартість контрабандного товару склала майже півмільйона гривень. Спробу незаконного переміщення через кордон медичних препаратів припинили учора ввечері на пункті пропуску «Дякове», що на кордоні з Румунією. Прикордонники Мукачівського загону ініціювали спільний з працівниками митниці поглиблений огляд вантажівки, якою з Росії до Сербії везли парафін», - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вантажівкою керував 46-річний громадянин Сербії.

«Оглядова група виявила 111 упаковок лікарського засобу Ксаврон. Частина медпрепаратів – 40 упаковок – була захована у конструктивних порожнинах причепа рефрижератора, решта – у ящику для інструментів під днищем причепа», - повідомили у пресслужбі.

У ДПСУ поінформували, що медпрепарати та причеп-рефрижератор вилучили співробітники митниці. Сума оцінки вилучених ліків склала майже 160 тисяч гривень, причеп оцінили більш як у 325 тисяч гривень.

Нагадаємо, наркотиків на 100 тис. грн хотіли ввезти в Україну у посилці з художніми творами.