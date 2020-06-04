Харківські прикордонники затримали росіянку, яка переплутала країни



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Жінка пояснила, що нібито заблукала і не знала, що прийшла на територію України Фото: facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya

Жінку виявили неподалік від населеного пункту Крейдянка, вона пішки перейшла кордон поза встановленими пунктами пропуску

Співробітники Державної прикордонної служби України на кордоні з РФ затримали жінку, яка пішки перейшла кордон України, повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ у Facebook 4 червня.

Жінку виявили неподалік від населеного пункту Крейдянка, вона пішки перейшла кордон поза встановленими пунктами пропуску.

«Документів, які підтверджують особу, у неї не було. З її слів, вона є громадянкою Російської Федерації. Жінка пояснила, що нібито заблукала і не знала, що прийшла на територію України», – зазначили у прикордонній службі.

Порушницю затримали для встановлення особи та з'ясування всіх обставин правопорушення. На неї складено матеріали адміністративного правопорушення, її подальшу долю вирішить суд.