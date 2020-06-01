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    Суспільство

    Прикордонники заявили, що українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта

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    Громадяни України не можуть використовувати електронний паспорт для перетинання державного кордону - Прикордонники заявили, що українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта
    Громадяни України не можуть використовувати електронний паспорт для перетинання державного кордону

    Прид’явлення електронних документів у мобільному додатку «Дія» можливе лише всередині країни

    Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про те, що виїзд за кордон із 1 червня доступний за мобільним додатком «Дія», яка, як заявляє відомство, ширилася «днями низкою інформаційних ресурсів».

    Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ.

    Відомство звертає увагу, що 15 квітня уряд дійсно ухвалив Постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон» (від 15 квітня 2020 р. № 278).

    Так, Е-паспорти у «Дії» є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. Особливої актуальності дана норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок зупинки громадянина співробітниками Національної поліції, а також для отримання поштових послуг тощо.

    Однак жоден із пунктів Порядку застосування, визначених Постановою, не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне під час перетину державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема.

    Отже на сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.

    Натомість прид’явлення електронних документів у мобільному додатку «Дія» можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком чітко визначеним відповідною Постановою.

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