Прикордонники заявили, що українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта



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Громадяни України не можуть використовувати електронний паспорт для перетинання державного кордону

Прид’явлення електронних документів у мобільному додатку «Дія» можливе лише всередині країни

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про те, що виїзд за кордон із 1 червня доступний за мобільним додатком «Дія», яка, як заявляє відомство, ширилася «днями низкою інформаційних ресурсів».

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ.

Відомство звертає увагу, що 15 квітня уряд дійсно ухвалив Постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон» (від 15 квітня 2020 р. № 278).

Так, Е-паспорти у «Дії» є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. Особливої актуальності дана норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок зупинки громадянина співробітниками Національної поліції, а також для отримання поштових послуг тощо.

Однак жоден із пунктів Порядку застосування, визначених Постановою, не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне під час перетину державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема.

Отже на сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.

Натомість прид’явлення електронних документів у мобільному додатку «Дія» можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком чітко визначеним відповідною Постановою.