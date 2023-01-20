Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прильоти по Лиману, Херсон без світла через обстріли. Ситуація в регіонах станом на 20 січня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прильоти по Лиману, Херсон без світла через обстріли. Ситуація в регіонах станом на 20 січня
ЗСУ відбили атаки росіян на Луганщині
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Сумщина

Вчора російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду, на території якої вибухнули 8 мін, а також скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння.  В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вночі та вранці – без обстрілів.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Оріхів, Чарівне, Ольгівське, Щербаки, Кам'янське, Залізничне, Гуляйпільське, Гуляйполе, Білогір'я, Малинівка, Щербаки, Степногірськ, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка, Плавні, Приморське.

Надійшло 34 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

Ворог обстрілював з артилерії, мінометів та РСЗВ райони Тимофіївки, Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Вільшаної, Дворічної, Куп’янська та ін.

У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев’ятиповерхівки, крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.

У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і Дворічна. У Куп'янську пошкоджено три приватних будинка. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату. У Дворічній обстріляно два приватні будинка. Без жертв.

Луганщина

Відбили атаки росіян в районах Новоселівського і Білогорівки. На Куп’янському напрямку обстріляні райони Стельмахівки та Новоселівського.

На Лиманському напрямку ворог відкривав вогонь із усіх наявних вогневих засобів по районах Новоєгорівки, Макіївки, Невського, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі – обстріл Часового Яру. Постраждали будівля дитсадка та приватні будинки. Зранку – прильоти по Лиману, пошкоджені приватні будинки. На ранок відбувся масований артобстіл центральної частини міста Авдіївка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, здійснювались штурмові дії на напрямках Красногорівки, Новобахмутівки, Опитного та Водяного.

Минулої доби до пізнього вечора тривали обстріли позицій майже по всій лінії бойових дій в Очеретинській громаді. Ворог здійснював активні наступальні дії, особливо в районі селищ Красногорівка, Новобахмутівка, Водяне. За добу на Донеччині:четверо загиблих, троє поранених.

Миколаївщина

Вчора двічі — зранку та вдень – ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Новоолександрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Республіканець,Тягинка, Новотягинка,Токарівка, Інгулець, Одрадокам’янка, Іванівка, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Благовіщенське, Розлив та Херсон.

Поблизу центру міста Херсона була атака, рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу з РСЗВ. Сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Загоряння ліквідовано, снаряди прибрано. Загалом за добу на Херсонщині через обстріли армії РФ три людини поранено, одна загинула.

Через обстріли у Херсоні було часткове відключення електроенергії.

На Херсонщині високою залишається мінна небезпека. Минулої доби поблизу села Червоний Яр постраждали двоє чоловіків, один чоловік загинув в медзакладі, за життя іншого борються лікарі.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

Теги: пожежа рашисти небезпека чоловік Херсон Запорізька область боєприпаси Авдіївка Володимир Зеленський військові Миколаїв обстріл окупанти ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна веде з партнерами переговори щодо постачання зброї
Зеленський назвав зброю, яка потрібна ЗСУ для успіху на фронті (відео)
Вчора, 23:04
Резніков поділився світлиною з авіабази ВПС США у Німеччині
Резніков з авіабази «Рамштайн» анонсує хороші новини для ЗСУ (фото)
Сьогодні, 06:47
Корабельне угруповання РФ налічує на бойовому чергуванні всі шість ракетоносіїв
Росія провела ротацію у Чорному морі: ЗСУ попередили про небезпеку нового ракетного удару
Сьогодні, 09:29

Події в Україні

СБУ знешкодила агентуру РФ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру (фото, відео)
СБУ знешкодила агентуру РФ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру (фото, відео)
Прильоти по Лиману, Херсон без світла через обстріли. Ситуація в регіонах станом на 20 січня
Прильоти по Лиману, Херсон без світла через обстріли. Ситуація в регіонах станом на 20 січня
Росія провела ротацію у Чорному морі: ЗСУ попередили про небезпеку нового ракетного удару
Росія провела ротацію у Чорному морі: ЗСУ попередили про небезпеку нового ракетного удару
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Захисники ліквідували 770 окупантів за день: Генштаб оновив втрати ворога
Захисники ліквідували 770 окупантів за день: Генштаб оновив втрати ворога
На Луганщині окупанти віджали пологовий будинок під «польовий шпиталь»
На Луганщині окупанти віджали пологовий будинок під «польовий шпиталь»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
97K
Христо Грозєв: Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі
23K
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
20K
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
14K
Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади
13K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною

Новини

Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
18 сiчня, 14:14

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту