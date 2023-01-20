Прильоти по Лиману, Херсон без світла через обстріли. Ситуація в регіонах станом на 20 січня

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Сумщина

Вчора російські військові із мінометів обстріляли Краснопільську громаду, на території якої вибухнули 8 мін, а також скинули вибухівку із безпілотника на прикордоння. В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вночі та вранці – без обстрілів.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Чарівне, Ольгівське, Щербаки, Кам'янське, Залізничне, Гуляйпільське, Гуляйполе, Білогір'я, Малинівка, Щербаки, Степногірськ, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка, Плавні, Приморське.

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Надійшло 34 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

Ворог обстрілював з артилерії, мінометів та РСЗВ райони Тимофіївки, Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Вільшаної, Дворічної, Куп’янська та ін.

У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев’ятиповерхівки, крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.

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У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і Дворічна. У Куп'янську пошкоджено три приватних будинка. Також окупанти з РЗК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату. У Дворічній обстріляно два приватні будинка. Без жертв.

Луганщина

Відбили атаки росіян в районах Новоселівського і Білогорівки. На Куп’янському напрямку обстріляні райони Стельмахівки та Новоселівського.

На Лиманському напрямку ворог відкривав вогонь із усіх наявних вогневих засобів по районах Новоєгорівки, Макіївки, Невського, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Вночі – обстріл Часового Яру. Постраждали будівля дитсадка та приватні будинки. Зранку – прильоти по Лиману, пошкоджені приватні будинки. На ранок відбувся масований артобстіл центральної частини міста Авдіївка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч, здійснювались штурмові дії на напрямках Красногорівки, Новобахмутівки, Опитного та Водяного.

Минулої доби до пізнього вечора тривали обстріли позицій майже по всій лінії бойових дій в Очеретинській громаді. Ворог здійснював активні наступальні дії, особливо в районі селищ Красногорівка, Новобахмутівка, Водяне. За добу на Донеччині:четверо загиблих, троє поранених.

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Миколаївщина

Вчора двічі — зранку та вдень – ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Новоолександрівка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Республіканець,Тягинка, Новотягинка,Токарівка, Інгулець, Одрадокам’янка, Іванівка, Молодіжне, Інженерне, Антонівка, Благовіщенське, Розлив та Херсон.

Поблизу центру міста Херсона була атака, рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу з РСЗВ. Сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Загоряння ліквідовано, снаряди прибрано. Загалом за добу на Херсонщині через обстріли армії РФ три людини поранено, одна загинула.

Через обстріли у Херсоні було часткове відключення електроенергії.

На Херсонщині високою залишається мінна небезпека. Минулої доби поблизу села Червоний Яр постраждали двоє чоловіків, один чоловік загинув в медзакладі, за життя іншого борються лікарі.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.