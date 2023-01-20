Резніков з авіабази «Рамштайн» анонсує хороші новини для ЗСУ (фото)
Резніков переконаний, що «Рамштайн-8» обов'язково принесе чудові новини українським солдатам
Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн» анонсував хороші новини для українських військових. Про це повідомляє Twitter глави оборонного відомства.
Посадовець поділився фото з авіабази ВПС США у Німеччині, на якому показав чималу кількість шевронів наших підрозділів.
«Рамштайн-8» обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!» – зазначив Резніков.
При цьому міністр вказав, що українські шеврони на стенді авібази «Рамштайн» – «ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО».
Chevrons of 🇺🇦 military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for 🇺🇦 More proof of Ukraine's strides towards integration into NATO. #Ramstein 8 is sure to bring great news for 🇺🇦 soldiers with these chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 19, 2023
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