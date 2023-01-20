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Резніков з авіабази «Рамштайн» анонсує хороші новини для ЗСУ (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Резніков з авіабази «Рамштайн» анонсує хороші новини для ЗСУ (фото)
Резніков поділився світлиною з авіабази ВПС США у Німеччині
фото із соцмереж

Резніков переконаний, що «Рамштайн-8» обов'язково принесе чудові новини українським солдатам

Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн» анонсував хороші новини для українських військових. Про це повідомляє Twitter глави оборонного відомства.

Посадовець поділився фото з авіабази ВПС США у Німеччині, на якому показав чималу кількість шевронів наших підрозділів.

«Рамштайн-8» обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!» – зазначив Резніков.

При цьому міністр вказав, що українські шеврони на стенді авібази «Рамштайн» – «ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО».

Нагадаємо, більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Раніше Пентагон пояснив, чому зараз немає сенсу передавати Україні танки Abrams.

Нагадаємо, Зеленський назвав зброю, яка потрібна ЗСУ для успіху на фронті.

До слова, триває 331-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.

Читайте також: Чи готує РФ новий наступ на Україну: висновок Пентагона
Теги: росія Україна війна Німеччина ЗСУ зброя Олексій Резніков

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