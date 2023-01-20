Росія провела ротацію у Чорному морі: ЗСУ попередили про небезпеку нового ракетного удару

Корабельне угруповання РФ налічує на бойовому чергуванні всі шість ракетоносіїв

На плани росіян вказує присутність в Чорному морі корабельного угруповання РФ з ракетами типу Калібр

Російські загарбники можуть готуватися нанести новий масований ракетний удар по Україні. Про це заявила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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На плани росіян вказує присутність в Чорному морі корабельного угруповання РФ з ракетами типу Калібр.

Незважаючи на проведену ворогом певну ротацію, корабельне угруповання РФ налічує на бойовому чергуванні всі шість ракетоносіїв, серед яких – два підводних, повідомила глава об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

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Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.