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Росія провела ротацію у Чорному морі: ЗСУ попередили про небезпеку нового ракетного удару

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія провела ротацію у Чорному морі: ЗСУ попередили про небезпеку нового ракетного удару
Корабельне угруповання РФ налічує на бойовому чергуванні всі шість ракетоносіїв
фото ілюстративне

На плани росіян вказує присутність в Чорному морі корабельного угруповання РФ з ракетами типу Калібр

Російські загарбники можуть готуватися нанести новий масований ракетний удар по Україні. Про це заявила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

На плани росіян вказує присутність в Чорному морі корабельного угруповання РФ з ракетами типу Калібр.

Незважаючи на проведену ворогом певну ротацію, корабельне угруповання РФ налічує на бойовому чергуванні всі шість ракетоносіїв, серед яких – два підводних, повідомила глава об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.

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Теги: путін ворог ЗСУ ракета війна

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