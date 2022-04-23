«Приватбанк» повідомив про аварійну ситуацію: вже почалися затримки у роботі

Фахівці банку роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити стабільну роботу

У «Приватбанку» виникла аварійна ситуація з каналами зв'язку, через що 23 квітня клієнти вже зіткнулися із затримками в роботі сервісів банку. Як повідомили у пресслужбі установи, можуть виникати збої у роботі мережі банкоматів та при оплаті картками покупок через торгові термінали. Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи.

Клієнти банку вже повідомляють, що перекинути кошти з додатка «Приват24» неможливо. Також у системі не вдається поповнити мобільний рахунок. Крім цього, банкомати «Приватбанку» не видають готівку. А при оплаті карткою банку в магазині система двічі знімає кошти, але вони потім повертаються.

Зазначимо, раніше «Приватбанк» пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток. Так, клієнти банку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис. грн на добу. Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками «Приватбанку» та 10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

Також «Приватбанк» почав продавати військові облігації українцям.

Нагададємо, що «Приватбанк» відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті «Приват24». Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

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