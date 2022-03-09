Приватбанк почав продавати військові облігації українцям

Військові облігації можна купити у Приват24

Приватбанк відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень. Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

У пресслужбі розповіли, як це зробити:

Зайти на сайт Приват24 (у мобільній версії така опція відсутня);

У розділі «Послуги» знайти меню «Цінні папери» й обрати ОВДП;

Заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису (ЕЦП/КЕП) документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання паперів.

Придбати військові ОВДП можна так само, як і звичайні. З механізмом купівлі можна ознайомитись у відео.

Нагадаємо, раніше експертка з питань в галузі ЖКГ Христина Ненно зазначила, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

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