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    Приватбанк почав продавати військові облігації українцям

    Приватбанк почав продавати військові облігації українцям
    фото з відкритих джерел

    Військові облігації можна купити у Приват24

    Приватбанк відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень. Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

    У пресслужбі розповіли, як це зробити:

    • Зайти на сайт Приват24 (у мобільній версії така опція відсутня);
    • У розділі «Послуги» знайти меню «Цінні папери» й обрати ОВДП;
    • Заповнити запропоновану форму та підписати за допомогою електронного підпису (ЕЦП/КЕП) документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання паперів.

    Придбати військові ОВДП можна так само, як і звичайні. З механізмом купівлі можна ознайомитись у відео.

    Нагадаємо, раніше експертка з питань в галузі ЖКГ Христина Ненно зазначила, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

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    Теги: банк війна документи військові Приватбанк послуги
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    Приватбанк почав продавати військові облігації українцям