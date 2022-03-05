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    Економіка та фінанси

    Приватбанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів

    Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя - Приватбанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів
    Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя
    фото з відкритих джерел

    Міняти картки, у яких закінчився термін дії, на нові не треба

    Приватбанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів. У разі закінчення терміну дії картки, перевипускати її не треба. Про це інформує пресслужба Приватбанку.

    «На період воєнного стану, термін дії всіх платіжних карток Приватбанку, у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів. У разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки», – сказано в повідомленні.

    Наголошується, що у разі закінчення терміну дії платіжної картки її не треба перевипускати чи міняти на нову.

    «Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя», – зауважили у Приватбанку.

    Нагадаємо в Україні продовжують роботу 744 відділення Приватбанку. Також в умовах війни працюють 5 143 банкомати з готівкою та 10 350 терміналів на касасах.

    Водночас 5-8 березня Приватбанк працюватиме так: відділення відкриються, де це можливо, й працюватимуть з 10 до 13 години. Зазначається, що українська фінансова система та система електронних платежів Нацбанку працюватиме у вихідні дні без обмежень.

    Важливо знати, що Visa скасувала транзакційні та міжбанківські комісії в Україні.

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    Теги: вихідні Укрзалізниця Україна Приватбанк час
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    Приватбанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів