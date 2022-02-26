Приватбанк повідомив про канікули за всіма кредитними картками

Вносити кошти на свої картки протягом канікул можна буде за власним бажанням

Кредитні канікули почнуть діяти з 1 березня 2022 року

У Приватбанку повідомили про старт кредитних канікул для фізичних осіб за всіма кредитними картками. Про це інформує пресслужба банку.

Кредитні канікули почнуть діяти з 1 березня 2022 року. Клієнти-власники кредитних карток перейдуть на цей режим автоматично.

«Пільгові умови договору під 0,00001% та без обов'язкового мінімального платежу; діють до 1 червня 2022 року за кредитними картками: «Картка універсальна», «Картка універсальна Gold» та преміальними картками», – повідомили в банку.

Відомо, що кредитні канікули діятимуть також для карток, які мали прострочення зобов'язань терміном до 90 днів включно. Вносити кошти на свої картки протягом канікул можна буде за власним бажанням.

Детальні умови роботи режиму кредитних канікул банк планує розіслати клієнтам через «Приват24», а також розмістити на офіційному сайті.

Нагадаємо, що Національний банк України заборонив здійснювати будь-які валютні операції в російських або білоруських рублях.

Напередодні Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.