Призначено нового керівника прокуратури Черкаської області
Новий прокурор Черкаської області Олександр Воронін та заступник генпрокурора Віктор Трепак
Пріоритетами для органів прокуратури визначено боротьбу з корупцією та організованою злочинністю
Заступник генпрокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Черкаської області нового керівника Олександра Вороніна.
Про це повідомляє пресслужба ГПУ.
«У п’ятницю, 13 грудня 2019 року, заступник генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Черкаської області нового керівника Олександра Вороніна», - йдеться у повідомленні.
Трепак зазначив, що завданням нової прокуратури є професійне відстоювання законності та справедливості, на які чекає громадянське суспільство. Пріоритетами для органів прокуратури Черкащини він назвав боротьбу з корупцією та організованою злочинністю.
Воронін, у свою чергу, висловив подяку за підтримку та довіру, а також зазначив, що разом з колективом докладе максимум зусиль для відновлення довіри суспільства до прокуратури та підвищення авторитету правоохоронних органів.