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    Суд Панами остаточно закрив справу, яку Портнов ініціював проти Порошенка

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    Адвокати Петра Порошенка подали заяву проти Андрія Портнова про дачу завідомо неправдивих свідчень - Суд Панами остаточно закрив справу, яку Портнов ініціював проти Порошенка
    Адвокати Петра Порошенка подали заяву проти Андрія Портнова про дачу завідомо неправдивих свідчень

    Адвокат Ілля Новіков: Панамські органи юстиції демонструють хороший темп роботи і прозорість, на тлі яких ДБР та деякі українські суди виглядають дуже невиграшно

    Суддя 1-го судового округу Панами Елквіс Мартінез остаточно закрив справу, яку ініціював екс-заступник голови АП Віктора Януковича Андрій Портнов проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков на своїй сторінці у мережі Facebook.

    «Панамські органи юстиції демонструють хороший темп роботи і прозорість, на тлі яких ДБР та деякі українські суди виглядають дуже невиграшно», - прокоментував Ілля Новіков це рішення.

    Як відомо, у жовтні Перша спеціалізована прокуратура з питань організованої злочинності Панами ухвалила рішення про тимчасове закриття справи через відсутність складу злочину.  «За нашою заявою суд  закрив справу. Суддя зазначив, що дійсно відсутній склад злочину і підтвердив рішення прокурора, зазначивши, що справу закрито остаточно», - повідомив адвокат Порошенка.

    Ілля Новіков також нагадав, що паралельно з цим адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка подали заяву проти Андрія Портнова про дачу завідомо неправдивих свідчень. Прокурор, який розглядає цю заяву, визнав Петра Порошенка потерпілим від неправдивих свідчень Портнова і надав йому відповідний статус.

    Нагадаємо, справа за заявою Портнова проти Порошенка була відкрита у липні 2019 року. У своїй заяві Андрій Портнов стверджував, що компанії, начебто пов’язані з Порошенком, здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. До заяви були долучені власноручні покази Портнова. Після перевірки інформації, яку надав Портнов, прокурор вирішив закрити справу за відсутністю доказів.

    Петро Порошенко прокуратура суд Ілля Новіков адвокат суддя Андрій Портнов
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