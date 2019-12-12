Суд Панами остаточно закрив справу, яку Портнов ініціював проти Порошенка



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Адвокати Петра Порошенка подали заяву проти Андрія Портнова про дачу завідомо неправдивих свідчень

Адвокат Ілля Новіков: Панамські органи юстиції демонструють хороший темп роботи і прозорість, на тлі яких ДБР та деякі українські суди виглядають дуже невиграшно

Суддя 1-го судового округу Панами Елквіс Мартінез остаточно закрив справу, яку ініціював екс-заступник голови АП Віктора Януковича Андрій Портнов проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Панамські органи юстиції демонструють хороший темп роботи і прозорість, на тлі яких ДБР та деякі українські суди виглядають дуже невиграшно», - прокоментував Ілля Новіков це рішення.

Як відомо, у жовтні Перша спеціалізована прокуратура з питань організованої злочинності Панами ухвалила рішення про тимчасове закриття справи через відсутність складу злочину. «За нашою заявою суд закрив справу. Суддя зазначив, що дійсно відсутній склад злочину і підтвердив рішення прокурора, зазначивши, що справу закрито остаточно», - повідомив адвокат Порошенка.

Ілля Новіков також нагадав, що паралельно з цим адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка подали заяву проти Андрія Портнова про дачу завідомо неправдивих свідчень. Прокурор, який розглядає цю заяву, визнав Петра Порошенка потерпілим від неправдивих свідчень Портнова і надав йому відповідний статус.

Нагадаємо, справа за заявою Портнова проти Порошенка була відкрита у липні 2019 року. У своїй заяві Андрій Портнов стверджував, що компанії, начебто пов’язані з Порошенком, здійснювали легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. До заяви були долучені власноручні покази Портнова. Після перевірки інформації, яку надав Портнов, прокурор вирішив закрити справу за відсутністю доказів.