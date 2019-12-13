Громаді Києва повернуто вже другу земельну ділянку на Батиєвій горі



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Ділянку по вул. Провідницькій повернуто громаді Києва

Земельна ділянка вартістю майже 2,5 млн грн була незаконно привласнена приватною особою

Київською місцевою прокуратурою №9 на користь територіальної громади витребувано з незаконного володіння земельну ділянку вартістю майже 2,5 млн гривень, що розташована по вул. Провідницькій у Солом’янському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Указана земельна ділянка належить на праві комунальної власності територіальній громаді Києва. Київська міська рада рішення про передачу вказаної земельної ділянки будь-яким особам не приймала, правоустановчі документи не видавались та не реєструвались.

Проте, з’ясувалося, що право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано на підставі неіснуючого державного акту за приватною особою.

Враховуючи виявлені порушення, місцева прокуратура заявила позов про витребування земельної ділянки з незаконного володіння, який судом задоволено.

Зазначимо, що це не перший випадок незаконного привласнення земельної ділянки по вул. Провідницькій. Так, у вересні цього року прокуратурою на користь місцевої громади було витребувано ще одну земельну ділянку.

Як повідомлялося, депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки із забудовником ТОВ «Будінвест КМ» та врятували від забудови парк «Крістерова гірка» в Подільському районі столиці.