Продуктів вистачить на місяць. До Чернігова прибула гуманітарка (фото)

До Чернігова за дорученням президента доставлена гуманітарка

Чернігівцям привезли продукти, матраци, будівельні матеріали

Сьогодні, 7 квітня, за дорученням президента України Володимира Зеленського до звільненого від окупантів Чернігова була доставлена гуманітарна допомога. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Змогли привезти людям воду, декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині на місяць, борошно, матраци та будівельні матеріали для скорішого відновлення міста. І будемо продовжувати робити це кожного дня», - сказав він.

Найбільше постраждало передмістя Чернігова. Тимошенко запевнив, що все буде відбудовано у найкоротші строки.

Він також повідомив, що сьогодні відбулася зустріч з військовими, які тримали оборону Чернігова.

Як відомо, Чернігів із перших днів війни став ціллю для російської авіації та артилерії. Надзвичайно важливе завдання – відновити його у найкоротший термін.