Естонія вирішила перестати купувати газ у путінського режиму

У співпраці з Фінляндією Естонія запустить плавучий термінал для прийому зрідженого газу

Уряд Естонії вирішив уже цього року відмовитися від імпорту російського газу. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Кая Каллас, передає Радіо Свобода.

«Ми маємо якнайшвидше перестати купувати газ у путінського режиму, який використовує ці гроші у війні проти України, – сказала вона. – Ми вирішили збільшити державний газовий резерв і створити у Палдіскі можливості для прийому зрідженого газу, щоб із осені там міг запрацювати плавучий термінал»

За словами Каллас, це можливість не лише для Естонії, а й для всього регіону вже з наступної зими стати незалежним від російського газу.

Естонський міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас уточнив, що у співпраці з Фінляндією Естонія запустить «плавучий термінал, що забезпечить обидві країни газом вже до наступного холодного сезону».

Нагадаємо, Європейський парламент закликає запровадити повне ембарго на російську нафту, газ, вугілля та ядерне паливо.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда виступає за посилення санкції проти РФ. Перш за все мова йде про санкції щодо російського енергосектору. За словами Дуди одним із кроків має стати демонтаж уже побудованого газопроводу «Північний потік-2».

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