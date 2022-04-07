На Харківщині військові відправили ворожий танк у підводне плавання (фото)
Військові показали «підводні позиції танків для прикриття понтонної переправи»
На Харківщині під час понтонної переправи затонув танк російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«Може здатися - росіяни вносять щось проривне у військове мистецтво: «Підводні позиції танків для прикриття понтонної переправи». Але ні - це знову звичайна недолугість російського військового командування та виконавців його наказів. Ну і трохи професіоналізму від наших українських воїнів», - прокоментували українські захисники фото затонулого ворожого танку.
Як повідомлялося, 31 березня на Сумщині рятувальники ДСНС України та представники Територіальної оборони Збройних сил України підняли з дна річки танк, що раніше затонув разом з екіпажем.
7 квітня бійці полку «Азов» розбили танки російських окупантів на вулицях Маріуполя.
Українські військові показали на відео, як знищують техніку окупантів. За лічені секунди танк спалахнув і перетворився на купу обгорілого металу.