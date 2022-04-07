Названо ім’я російського генерала, що керував захопленням Запорізької АЕС

Генерал Домбровський несе персональну відповідальність за руйнування в місті та пошкодження об’єктів ЗАЕС

Силовим захопленням Запорізької АЕС, наражаючи на небезпеку світ та вчиняючи акти ядерного тероризму, керував російський генерал-майор Олексій Домбровський. Про це повідомляє «Енергоатом» у Telegram.

Команди обстрілювати атомну станцію та жилі квартали Енергодару також віддавав він.

За даними «Енергоатому», щонайменше 50 снарядів, частина з яких потрапила в енергоблоки станції та інші будівлі на її території, не розірвались, завдяки чому не сталося ядерної катастрофи.

Також стало відомо, що на заміну Домбровському два тижні тому до Енергодару прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-майор Валерій Васильєв.

Як відомо, Запорізька АЕС перетворюється на військову базу РФ.

Раніше окупанти оголосили, що Запорізька АЕС у власності «Росатому».

Нагадаємо, 19 березня секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов запросив представників МАГАТЕ відвідати захоплені окупантами Запорізьку та Чорнобильську АЕС. Втім, ексглава Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков негативно відреагував на цю пропозицію. За його словами, у структурі МАГАТЕ продовжують працювати російські громадяни, допуск яких на українські ядерні об’єкти становить загрозу безпеці.