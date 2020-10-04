Прогноз погоди на неділю: в Україні буде сухо і тепло до +24



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4 жовтня на всій території України, окрім Закарпаття, опади не прогнозуються

У Києві сьогодні очікується помірний вітер, температура вдень становитиме 19-22°

У неділю, 4 жовтня, на всій території України, окрім Закарпаття, буде сухо, повітря вдень прогріється до +24°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«В Україні без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ. У південних і центральних областях вночі та вранці місцями туман», – інформують синоптики.

Зазначається, що вітер сьогодні буде південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 10-15°, на Лівобережжі 6-11°; вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19-24°.

У Києві сьогодні опади не передбачається, вітер південно-східний, помірний. Температура вночі становитиме 11-14°, вдень буде 19-22°.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в жовтні.