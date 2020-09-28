У Києві з’явилися дорожні метеостанції (фото)



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Метеостанції дозволять комунальним службам столиці завчасно отримувати дані про зміни погоди

Київ закупив 5 автоматичних дорожніх метеостанцій виробництва Швейцарії. Метеостанції вже змонтовані і розміщені на в’їздах у столицю з усіх напрямків – півдня, півночі, сходу та заходу, а також у центрі міста. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Метеостанції збирають дані за 14 показниками вимірювання й оперативно передають її на монітори Ситуаційного центру, що працює на базі комунальної корпорації «Київавтодор». Крім даних про температуру повітря, відносну вологість, швидкість та напрямок вітру, обладнання вимірює інтенсивність опадів, видимість, точку роси, товщину водяної плівки, концентрацію солі, температуру замерзання тощо», – повідомив він.

Власні метеостанції дозволять дорожній службі та іншим комунальним підприємствам міста – КП «Київпастранс», КО «Київзеленбуд», керуючим компаніям районів – завчасно отримувати дані про зміни атмосферних фронтів, наближення потужних циклонів та оперативно реагувати на виклики погоди.

За словами Густєлєва, застосування аналітичної інформації, отриманої завдяки метеостанціям, призведе до більш якісного утримання об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, раціонального використання техніки, людського ресурсу, протиожеледних та паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, буде посилено контроль за протиожеледними заходами у зимовий період – залежно від даних нової смартсистеми визначатимуть тип та концентрацію необхідних протиожеледних матеріалів: рідкий розчин, сіль, піщано-соляна суміш. А в літній сезон – контролюватимуть нагрів вуличного покриття й оперативніше проводитимуть його охолодження, а при необхідності – своєчасну зупинку руху великовантажного транспорту, аби не допустити передчасної деформації дорожнього одягу.