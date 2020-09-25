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    Суспільство

    Якою буде погода в жовтні: синоптики дали прогноз

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    Якою буде погода в жовтні: синоптики дали прогноз

    Температура повітря у жовтні буде близькою до середніх значень

    Фахівці Укргідрометцентру прогнозують, що середня місячна температура повітря в жовтні складатиме  7-12 градусів, (в горах 6-7 тепла), що близько до середніх багаторічних значень. Про це йдеться в прогнозі на сайті Укргідрометцентру.

    У другій та третій декадах жовтня очікується перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження, лише у південній частині та на Закарпатті - у першій декаді листопада.

    Місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, в Карпатах місцями 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

    Як повідомлялося, 25 вересня в Україні переважно суха, малохмарна і тепла погода.

    Нагадаємо, через суху погоду в Україні, крім більшості районів Чернігівської області, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна
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