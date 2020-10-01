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    Теплий вересень у Києві повторив рекорд понад 100-річної давнини

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    Теплий вересень у Києві повторив рекорд понад 100-річної давнини

    Цьогорічний вересень у Києві був унікальним

    Незважаючи на те, що вересень - осінній місяць, метеорологічна осінь у Києві ще не розпочалась. У столиці лише п’ять днів вересня з 18-го по 20-те та 28 та 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки стійко залишається вищою +15 градусів.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +18,4°С, що перевищило кліматичну норму на 4,5°С.

    Таким чином цьогорічний вересень у Києві повторив рекорд 1909 року.

    Також він виявився унікальним, бо цьогорічний максимум температури повітря у Києві зафіксовано 1 вересня: +34,7°С. Найхолодніше було 19 вересня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до +6,9°С.

    На проспекті Науки випало 31 мм опадів, що становить дві третини кліматичної норми і тому вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади у столиці.

    Нагадаємо, 30 жовтня у Києві розпочалася дощова погода. За прогнозом синоптиків, дощитиме впродовж 4 днів. У зв'язку з цим дорожні служби готуються до можливих підтоплень на вулицях Києва.

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