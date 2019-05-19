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    Події в Україні

    Прогноз погоди на сьогодні: на заході грози, в інших областях - сонячно

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    Прогноз погоди на сьогодні: на заході грози, в інших областях - сонячно

    У Києві сьогодні без опадів, температура повітря вдень +24...+26 градусів

    У неділю, 19 травня, у західній частині України очікуються дощі з грозами. В інших областях - мінлива хмарність без опадів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    У західних регіонах синоптики прогнозують дощі з грозами, температура повітря - +23...+27 градусів тепла вдень та +13...+15 вночі.

    На півночі без опадів, повітря прогріється до +25...+27 градусів, вдень +12...+14 вночі. У центрі також сухо і сонячно. Повітря прогріється до +26...+28 градусів, вдень +13...+15 вночі.

    На сході температура +24...+29 градусів, вдень +12...+14 вночі. На півдні країни температура буде коливатися від +26...+28 градусів вдень та +15...+18 вночі. 

    6.

    У Києві сьогодні без опадів, температура повітря вдень +24...+26 градусів і вночі +13...+15.

    Нагадаємо, у суботу на Буковині блискавка вбила двох пастухів.

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