Прогноз погоди на сьогодні: на заході грози, в інших областях - сонячно
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Розсилка
У Києві сьогодні без опадів, температура повітря вдень +24...+26 градусів
У неділю, 19 травня, у західній частині України очікуються дощі з грозами. В інших областях - мінлива хмарність без опадів.
Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
У західних регіонах синоптики прогнозують дощі з грозами, температура повітря - +23...+27 градусів тепла вдень та +13...+15 вночі.
На півночі без опадів, повітря прогріється до +25...+27 градусів, вдень +12...+14 вночі. У центрі також сухо і сонячно. Повітря прогріється до +26...+28 градусів, вдень +13...+15 вночі.
На сході температура +24...+29 градусів, вдень +12...+14 вночі. На півдні країни температура буде коливатися від +26...+28 градусів вдень та +15...+18 вночі.
У Києві сьогодні без опадів, температура повітря вдень +24...+26 градусів і вночі +13...+15.
Нагадаємо, у суботу на Буковині блискавка вбила двох пастухів.
Раніше повідомлялося, що кліматологи оголосили про початок літа в Києві.