Кліматологи оголосили про початок літа в Києві



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Метеорологічна весна у Києві тривала 69 днів

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляють, що до Києва завітало метеорологічне літо. Про це йдеться на сайті обсерваторії.

«За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньодобова температура повітря на проспекті Науки з 13 травня перевищує +15,0°С, що знаменує початок метеорологічного літа», - інформують кліматологи.

Вони заявляють, що метеорологічна весна, яка почалася 4 березня і тривала 69 днів, нарешті закінчилась. «Вона майже на тиждень виявилась тривалішою за кліматичну норму», - зазначили в обсерваторії.

Також кліматологи інформують, що цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 1 день раніше середньостатистичних показників. Найраніше за 139 років спостереження воно розпочиналось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

Як повідомлялося, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві середня тривалість метеорологічного літа у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 дні, тобто чотирьох місяців.