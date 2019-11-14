Прогноз погоди в Україні на четвер: потепління до +18 і дощі на заході



Розсилка ВІДПРАВИТИ

14 листопада в Україні мінлива хмарність

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 10-12°

В Україні у четвер, 14 листопада, синоптики прогнозують вдень від 8 до 13° тепла, на заході – невеликий дощ.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«14 листопада в Україні мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень в більшості західних областей невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у західних та південних областях вночі 5-10°, вдень 11-16°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

Раніше повідомлялося, що у четвер у Києві штормитиме.