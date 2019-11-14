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    Події в Україні

    Прогноз погоди в Україні на четвер: потепління до +18 і дощі на заході

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    14 листопада в Україні мінлива хмарність - Прогноз погоди в Україні на четвер: потепління до +18 і дощі на заході
    14 листопада в Україні мінлива хмарність

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 10-12°

    В Україні у четвер, 14 листопада, синоптики прогнозують вдень від 8 до 13° тепла, на заході – невеликий дощ.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «14 листопада в Україні мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень в більшості західних областей невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у західних та південних областях вночі 5-10°, вдень 11-16°», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

    Раніше повідомлялося, що у четвер у Києві штормитиме.

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