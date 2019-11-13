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    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха

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    Рівень води у Венеції досяг рекордної позначки у 1,87 м, що є рекордним показником з 1966 року - Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Рівень води у Венеції досяг рекордної позначки у 1,87 м, що є рекордним показником з 1966 року

    Через найсильнішу за останні 50 років повені у Венеції загинуло вже двоє осіб

    Міський голова постраждалого від масштабної повені італійського міста Венеція Луїджі Брюгнаро вважає, що причиною стихійного лиха стала зміна клімату.

    Про це повідомляє BBC.

    «Потужна повінь у Венеції, що спричинила підтоплення значної частини італійського міста, є прямим результатом зміни клімату. Тепер уряд має дослухатися. Це наслідки зміни клімату... втрати будуть великими», - заявив голова міста.

    За даними місцевої влади рівень води у Венеції досяг рекордної позначки у 1,87 м, що є рекордним показником з 1966 року.

    Через найсильнішу за останні 50 років повені у Венеції загинуло вже двоє осіб.

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    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха
    Масштабна повінь у Венеції: мер міста назвав причину стихійного лиха

    У Венеції повністю затоплені популярні туристичні місця. Площа Святого Марка, розташована в низинній частині міста - один з найбільш постраждалих районів. За інформацією церковного архіву, Собор святого Марка затопило шостий раз за 1200 років.

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