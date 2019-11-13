Погода дивує: листопад у Києві встановив п’ятий температурний рекорд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кияни пережили найтеплішу ніч листопада за 139 років спостережень

У Києві температура в ніч на середу, 13 листопада, не опустилася нижче +9,2 градусів. Це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Це вже п’ятий температурний рекорд листопада у столиці.

Нагадаємо, у Києві температура в ніч на 5 листопада не опустилася нижче +12,3 градусів, а це значить, що попереднє рекордне значення 1930 року було повторено.

4 листопада у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Після полудня 4 листопада стовпчик максимального термометра піднявся до +17,6 градусів, що на 2,7 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 1957 році. Середньодобова температура склала +12,9 градусів, що на 0,6 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

6 листопада після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +19,4 градусів, що на 2,4 градуси вище попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, зафіксованого у 2013 році.

Цьогорічний жовтень у Києві зайняв сьому позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.