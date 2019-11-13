У четвер у Києві штормитиме



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Синоптики попередили про пориви вітру у Києві

У четвер, 14 листопада, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вдень 12-14°.

У Києві температура в ніч на середу, 13 листопада, не опустилася нижче +9,2 градусів. Це значить, що попереднє рекордне значення 1963 року було перевищено на 0,9 градусів. Це вже п’ятий температурний рекорд листопада у столиці.