  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Пропаганда РФ «збила» в рази більше літаків, ніж Україна мала до війни
рус
    Події в Україні

    Пропаганда РФ «збила» в рази більше літаків, ніж Україна мала до війни

    Пропаганда РФ «збила» в рази більше літаків, ніж Україна мала до війни
    фото ілюстративне

    Окупанти «збили» 70 з 24 реальних штурмовиків

    Російське міністерство оборони прозвітувало про збиття 70 українських літаків Су-25. Проте до війни в України було лише 24 таких штурмовики. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

    За підрахунками спільноти, «збитий» «Грач» став 70-м для російської пропаганди.

    Зазначається, що до початку повномасштабної війни ці штурмовики у кількості двох ескадрилій стояли на озброєнні єдиної військової частини – 299 бригади тактичної авіації. При цьому типова українська ескадрилья налічує 12 літаків.

    Примітно, що РФ уже збили втричі більше літаків цієї модифікації, ніж Україна мала на момент початку російського вторгнення.

    «Російська пропаганда буде змушена пояснити обивателям звідки в України взялося ще мінімум 4 ескадрильї Су-25, які вже не виробляються. Очевидно, що і заяви росіян щодо інших типів знищеної української техніки не мають зв’язку з реальністю», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, триває 137 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пропаганда РФ «збила» в рази більше літаків, ніж Україна мала до війни