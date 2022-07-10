Пропаганда РФ «збила» в рази більше літаків, ніж Україна мала до війни

Російське міністерство оборони прозвітувало про збиття 70 українських літаків Су-25. Проте до війни в України було лише 24 таких штурмовики. Про це повідомляє Український мілітарний портал.

За підрахунками спільноти, «збитий» «Грач» став 70-м для російської пропаганди.

Зазначається, що до початку повномасштабної війни ці штурмовики у кількості двох ескадрилій стояли на озброєнні єдиної військової частини – 299 бригади тактичної авіації. При цьому типова українська ескадрилья налічує 12 літаків.

Примітно, що РФ уже збили втричі більше літаків цієї модифікації, ніж Україна мала на момент початку російського вторгнення.

«Російська пропаганда буде змушена пояснити обивателям звідки в України взялося ще мінімум 4 ескадрильї Су-25, які вже не виробляються. Очевидно, що і заяви росіян щодо інших типів знищеної української техніки не мають зв’язку з реальністю», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 137 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти цинічно продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах, вбиваючи мирних жителів.



