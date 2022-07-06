  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. Сили ППО збили ракету над Одещиною
рус
    Новини

    Сили ППО збили ракету над Одещиною

    Сили ППО збили ракету над Одещиною
    фото ілюстративне

    Окупанти випустили ракету з винищувача Су-35

    Російські окупанти намагалися вдарити ракетою по Одещині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «По Одещині ворог намагався нанести черговий ракетний удар. З літака Су-35 з напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора українські сили протиповітряної оборони збили три ракети, якими ворог атакував портову інфраструктуру Очакова Миколаївської області та Чорноморська Одеської області.

    Крім того, українські захисники вдарили з гелікоптерів по скупченню військових РФ у районі Правдино Херсонської області. Результатом роботи ракетно-артилерійських підрозділів стало знищення складу паливно-мастильних матеріалів ворога.

    Внаслідок удару Збройних сил України по аеродрому в Мелітополі знищено понад 200 російських окупантів, ще понад 300 поранено.

    До слова, триває 133 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. На Краматорському напрямку ворог намагається захопити н.п. Верхньокам'янське та Григорівка.

    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сили ППО збили ракету над Одещиною