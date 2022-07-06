Сили ППО збили ракету над Одещиною

Окупанти випустили ракету з винищувача Су-35

Російські окупанти намагалися вдарити ракетою по Одещині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«По Одещині ворог намагався нанести черговий ракетний удар. З літака Су-35 з напрямку Чорного моря випущено ракету повітряного базування Х-31. Силами протиповітряної оборони ракету ліквідовано над морем», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора українські сили протиповітряної оборони збили три ракети, якими ворог атакував портову інфраструктуру Очакова Миколаївської області та Чорноморська Одеської області.

Крім того, українські захисники вдарили з гелікоптерів по скупченню військових РФ у районі Правдино Херсонської області. Результатом роботи ракетно-артилерійських підрозділів стало знищення складу паливно-мастильних матеріалів ворога.

Внаслідок удару Збройних сил України по аеродрому в Мелітополі знищено понад 200 російських окупантів, ще понад 300 поранено.

До слова, триває 133 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. На Краматорському напрямку ворог намагається захопити н.п. Верхньокам'янське та Григорівка.