Українські зенітники збили над Горлівкою ворожий гелікоптер
Збройні сили знищують ворожу техніку навіть у небі над окупованими територіями
Українські зенітно-ракетні війська знищили ворожий гелікоптер. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України.
Подія сталася учора, 9 липня, у небі над тимчасово окупованою рашистськими військами Горлівкою.
«Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється», – зазначила пресслужба українських Повітряних сил.
Нагадаємо, на південному фронті протягом 9 липня українські військові знищили 58 російських агресорів, майже два десятки одиниць техніки, а також чотири склади з боєприпасами.
Усього ж за минулу добу Збройні сили України знищили близько 100 окупантів.
Загальні бойові втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 37300 осіб.