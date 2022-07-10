Українські зенітники збили над Горлівкою ворожий гелікоптер

Ще один ворожий гелікоптер відправився услід за російським військовим кораблем. Українські зенітники збили його у небі над Горлівкою

Збройні сили знищують ворожу техніку навіть у небі над окупованими територіями

Українські зенітно-ракетні війська знищили ворожий гелікоптер. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України.

Подія сталася учора, 9 липня, у небі над тимчасово окупованою рашистськими військами Горлівкою.

«Є підтвердження про знищення цілі. Тип ворожого гелікоптера встановлюється», – зазначила пресслужба українських Повітряних сил.

Нагадаємо, на південному фронті протягом 9 липня українські військові знищили 58 російських агресорів, майже два десятки одиниць техніки, а також чотири склади з боєприпасами.

Усього ж за минулу добу Збройні сили України знищили близько 100 окупантів.

Загальні бойові втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 37300 осіб.