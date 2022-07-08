На Харківщині ЗСУ збили ворожий безпілотник

БпЛА ліквідували Повітряні сили

Українські захисник на Харківщині збили ворожий безпілотник, ймовірно типу «Орлан-10». Про це повідомляє пресцентр Командування Повітряних Сил у Facebook.

«Сьогодні, 8 липня, близько 10 години на Харківщині, одним із підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито ворожий БпЛА ймовірно типу «Орлан-10», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили склад боєприпасів рашистів у Новій Каховці.

Також, протягом минулої доби українські захисники знищили 250 рашистів, загалом ліквідовано 36900 загарбників. Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.