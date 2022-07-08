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    Події в Україні

    На Харківщині ЗСУ збили ворожий безпілотник

    На Харківщині ЗСУ збили ворожий безпілотник
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    БпЛА ліквідували Повітряні сили

    Українські захисник на Харківщині збили ворожий безпілотник, ймовірно типу «Орлан-10». Про це повідомляє пресцентр Командування Повітряних Сил у Facebook.

    «Сьогодні, 8 липня, близько 10 години на Харківщині, одним із підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито ворожий БпЛА ймовірно типу «Орлан-10», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, ЗСУ розгромили склад боєприпасів рашистів у Новій Каховці.

    Також, протягом минулої доби українські захисники знищили 250 рашистів, загалом ліквідовано 36900 загарбників. Нагадаємо, триває 135-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    На Харківщині ЗСУ збили ворожий безпілотник