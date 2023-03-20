Провокації ворога на Луганщині та погрози жителям Херсонщини: яка ситуація в регіонах

Ворог влучив ракетою С-300 у житловий сектор Донеччини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли із артилерії та мінометів пр територіям Корюківського та Новгород-Сіверського районів. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворог обстрілював територію області. З вечора – обстріл зі ствольної артилерії околиць міста Середина-Буда. Сьогодні зранку був обстріл з АГС околиці Великописарівської ТГ. Без втрат та ушкоджень.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Хотінської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад. Інформація щодо наслідків та руйнувань уточнюється.

Дніпропетровщина

Вчора ворог вдарив по Синельниківському району, поцілив по Великомихайлівській громаді. Надзвичайники обстежують територію. З'ясовують наслідки атаки. Без жертв. У Новомосковську два дні ліквідовували наслідки ударів БпЛА. Роботи нарешті завершені.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Червоне, Степове, Залізничне, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Преображенка, Полтавка, Кам'янське, Малі Щербаки.

Є повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове.

Більше 10 ударів з міноментів окупанти здійснили по с.Олександрівка та с.Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

Також вчора під ударом були м.Куп’янськ та м.Вовчанськ. Без постраждалих.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Новоселівського, Кремінної та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли Новоселівського, Невського, Білогорівки.

На Білокуракинщині росіяни вдалися до чергових провокацій. Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором – росіяни дивилися на реакцію місцевого населення. Ситуація в області залишається складною.

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Донеччина

Вночі – ракетний обстріл Костянтинівки. Ворог застосував ракету С-300. Поцілив у житловий сектор. Пошкоджено приватні та двоповерхові будинки. Одна людина поранена.

Також вночі – ракетний удар по Краматорську. Центр міста. Пошкоджені багатоповерхівки. На даний час ініормація про постраждалих та руйнування уточнюється. Протягом доби – авіаудари, РСЗВ «Град», танк, міномети, артилерія. Обстріляні Авдіївка, Бахмут, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с.Орлівка, с. Тоненьке, с.Сєверне. По області за добу – двоє поранених.

Херсонщина

За інформацією Генштабу ЗСУ, ворожих обстрілів зазнали Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Томарине, Одрадокам’янка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Розлив, Садове, Дніпровське та Херсон.

За минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 385 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

Місто Херсон ворог обстріляв три рази. 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Вчора російська артилерія вдарила по Білозерці. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З-під завалу власної оселі вдалося врятувати жінку. Постраждалу шпиталізовано.

Також російська армія обстріляла село Томарине Бериславської територіальної громади. Внаслідок обстрілу поранення дістали дві людини. Постраждалих було шпиталізовано

Руйнувань зазнали оселі мирних мешканців та виникла пожежа, яку місцеві жителі села погасили самостійно. Шестеро людей дістали поранення.

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На блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

Нагадаємо, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.