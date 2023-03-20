Окупанти просуваються до ще одного міста – розвідка Британії

Розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, ймовірно, буде розглядатися як особливо захисна ключова місцевість у ході битви

За останні три тижні російські війська досягли повзучих успіхів навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«Російська операція в основному проводилася силами 1-го армійського корпусу «ДНР»; місцевий персонал, який буде добре знати місцевість. Авдіївка з 2014 року перебуває на передовій конфлікту на Донбасі; місто зараз значною мірою зруйноване», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, ймовірно, буде розглядатися як особливо захисна ключова місцевість у ході битви.

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«Тактично ситуація схожа на ситуацію у більшому містечку Бахмут, розташованому північніше. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з охоплення» – додали у розвідці.

Нагадаємо, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.