Знеструмлена Харківщина та ракетний удар по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл, Корюківський район, із мінометів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Близько опівночі росіяни вдарили по території Зноб-Новгородської громади з мінометів − шість прильотів. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли Середино-Будської, Білопільської, Новослобідської громад. Було зафіксовано 18 прильотів із артилерії.

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Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда ворог вдарив з артилерії − 10 прильотів. Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку. Новослобідська громада: протягом дня зафіксовано п'ять прильотів з артилерії. Білопільська громада: околиці одного із сіл громади росіяни обстріляли із САУ.

Запорізька область

Вчора ввечері росіяни ракетами продовжили атакувати об'єкти критичної інфраструктури у Запоріжжі. На щастя, люди не постраждали. Відповідні підрозділи працюють на місці.

В області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоандріївка, Чарівне, Мала Токмачка, Червоне, Білогір'я, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Малинівка, Новопавлівка, Кам'янське, Степове, Плавні.

Надійшло вісім повідомлень про руйнування будинків (квартир) та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

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Дніпропетровщина

Вчора вдень ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Поранення отримав 73-річний чоловік. Його госпіталізували.

Російська армія направила на громаду свою важку артилерію. Через обстріл там пошкоджені 10 будинків та три господарські споруди. Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків.

Цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Три населенi пункти району частково знеструмленi. Працюють енергетики.

З важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля. Понівечені три приватні будинки, господарські споруди, авто, лінії електропередач.

Харківщина

Тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару вчора. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка.

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На Куп’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове. Вчора внаслідок ранкового обстрілу с. Лиман Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Вчора вдень ворог здійснив 30 мінометних обстрілів по цивільних об’єктах с. Западне Куп'янського району. Також протягом дня ворог здійснив 46 обстрілів по смт Дворічна Куп'янського району. Без постраждалих.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби обстріляв Невське, Діброву і Червонопопівку.

У Рубіжному росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

За добу – один загиблий, двоє поранених цивільних. Зранку триває артобстріл та обстріл РСЗВ «ГРАД» по с.Сєверне, с.Тоненьке та с.Ласточкине Очеретинської ТГ, влучання по території селищ. За попередньою інформацією, поранених та загиблих серед цивільних немає. Протягом ночі – обстріли вздовж лінії фронту.

Протягом доби ворог застосовував ЗРК «С-300», здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), обстрілював населені пункти області з РСЗВ «Град», артилерії, танків та мінометів. Під обстрілами: Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с.Вовчанка, с.Нетайлове, с.Красногорівка Очеретинської громади, с.Кам’янка.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вдень також зафіксовано артилерійський обстріл по акваторії Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

Російські війська вкотре обстріляли населені пункти Бериславського та Херсонського районів. Армія РФ завдала удару по зупинці громадського транспорту на Корабельній площі Херсона. Російський снаряд відібрав життя двох людей, що стояли на зупинці, одну людину поранено. Уламки боєприпасу влучили й у крамницю – у приміщенні загинула жінка.

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Також внаслідок ворожого обстрілу Херсона (провулок Насипний) одна людина загинула, ще одну поранено. У Білозерському районі, с. Велетенське уламкове поранення внаслідок артобстрілу на вулиці отримала дитина 13 років, стан – середній.

За добу противник здійснив 79 обстрілів, у т.ч. дев'ять по м.Херсон: мінометних – 20, РСЗВ – п'ять, артилерійських – 40, танкових – чотири, БПЛА – 10. Внаслідок обстрілів загинуло 4 особи, поранено – троє (з них одна дитина) З деокупованої території області евакуйовано – 78 осіб.

Нагадаємо, минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення. Загалом протягом минулої доби противник здійснив пуск 95 ракет різного базування.

Наші захисники знищили 34 ворожі ракети. Також противник завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав вісім БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.