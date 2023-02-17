Путінські депутати відправили окупантам на фронт кувалди

Дивну волонтерську допомогу отримав новосибірський батальйон мобілізованих

Депутати від путінської партії «Єдина Росія» відправили російським солдатам на фронт кувалди як волонтерську допомогу. Відповідну заяву в соцмережі поширила влада Новосибірської області.

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«Цього разу передали безпосередньо для новосибірського батальйону продукти харчування, теплі речі, кувалди. Також доставили особливо цінні зараз розбірні грубки-буржуйки», – йдеться у заяві.

При цьому депутати наголошують, що партія речей для фронту збиралася, зокрема, «на конкретні запити» самих солдатів.

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У коментарях під повідомленням постало закономірне питання – навіщо солдатам на передовій кувалді. Відразу інша людина дала цілком очевидну відповідь – «для страт».

Як відомо, використання кувалди як знаряддя показової страти практикують бойовики ПВК «Вагнер». Вперше широко відомо про це стало у 2017 році, коли «вагнерівці» у Сирії показово забили кувалдою дезертира.

Після цього кувалда та відсилання до цієї страти стали одним із неформальних брендів «вагнерівців». Причому бойовики самі хизувалися тим убивством і регулярно на нього натякали.

Нагадаємо, нещодавно близький до ПВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опублікував ще одне відео, на якому, ймовірно, зображено вбивство кувалдою найманця компанії, який здався в полон українським військовим.