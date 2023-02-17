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Путінські депутати відправили окупантам на фронт кувалди

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путінські депутати відправили окупантам на фронт кувалди
Російським воякам почали видавати кувалди
фото з відкритих джерел

Дивну волонтерську допомогу отримав новосибірський батальйон мобілізованих

Депутати від путінської партії «Єдина Росія» відправили російським солдатам на фронт кувалди як волонтерську допомогу. Відповідну заяву в соцмережі поширила влада Новосибірської області.

«Цього разу передали безпосередньо для новосибірського батальйону продукти харчування, теплі речі, кувалди. Також доставили особливо цінні зараз розбірні грубки-буржуйки», – йдеться у заяві.

При цьому депутати наголошують, що партія речей для фронту збиралася, зокрема, «на конкретні запити» самих солдатів.

Путінські депутати відправили окупантам на фронт кувалди фото 1

У коментарях під повідомленням постало закономірне питання – навіщо солдатам на передовій кувалді. Відразу інша людина дала цілком очевидну відповідь – «для страт».

Путінські депутати відправили окупантам на фронт кувалди фото 2

Як відомо, використання кувалди як знаряддя показової страти практикують бойовики ПВК «Вагнер». Вперше широко відомо про це стало у 2017 році, коли «вагнерівці» у Сирії показово забили кувалдою дезертира.

Після цього кувалда та відсилання до цієї страти стали одним із неформальних брендів «вагнерівців». Причому бойовики самі хизувалися тим убивством і регулярно на нього натякали.

Нагадаємо, нещодавно близький до ПВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опублікував ще одне відео, на якому, ймовірно, зображено вбивство кувалдою найманця компанії, який здався в полон українським військовим.

Теги: війна окупанти росія ПВК Вагнера

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