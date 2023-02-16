На Луганщині виявлено таємне кладовище «вагнерівців»

Спочатку фотографії могил почали поширювати самі місцеві жителі, щоби знайти родичів загиблих

Поблизу тимчасово окупованого Луганська місцеві жителі виявили 42 свіжі могили, в яких можуть бути поховані окупанти із ПВК «Вагнер». Про це йдеться у повідомленні російських Telegram-каналів.

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Спочатку фотографії могил почали поширювати самі місцеві жителі, щоби знайти родичів загиблих.

Пізніше у відкритих джерелах вдалося знайти інформацію про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках. У тому числі виявлено 20 судових вироків, винесених стосовно людей, які є повними тезками похованих під Луганськом.

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Нагадаємо, раніше офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц» повідомив, що приватна військова компанія «Вагнер» облаштувала ще одне кладовище для своїх найманців. Їх ховають у безіменних могилах. Відповідні кадри виклав. Де саме відзняте відео, не уточнюється. На секретному цвинтарі з'явилися десятки нових могил. Видання «Обозреватель» стверджує, що секретний цвинтар «Групи Вагнера» розташований у місті Гарячий Ключ Краснодарського краю. На відеоролику виразно видно, що екскаватор вириває могили одна за одною.

Раніше близький до ПВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опублікував ще одне відео, на якому, ймовірно, зображено вбивство кувалдою найманця компанії, який здався в полон українським військовим.