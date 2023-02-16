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На Луганщині виявлено таємне кладовище «вагнерівців»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Луганщині виявлено таємне кладовище «вагнерівців»
фото ілюстративне

Спочатку фотографії могил почали поширювати самі місцеві жителі, щоби знайти родичів загиблих

Поблизу тимчасово окупованого Луганська місцеві жителі виявили 42 свіжі могили, в яких можуть бути поховані окупанти із ПВК «Вагнер». Про це йдеться у повідомленні російських Telegram-каналів.

Спочатку фотографії могил почали поширювати самі місцеві жителі, щоби знайти родичів загиблих.

Пізніше у відкритих джерелах вдалося знайти інформацію про 37 чоловіків, дані яких збігаються з написами на могильних табличках. У тому числі виявлено 20 судових вироків, винесених стосовно людей, які є повними тезками похованих під Луганськом.

Нагадаємо, раніше офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц» повідомив, що приватна військова компанія «Вагнер» облаштувала ще одне кладовище для своїх найманців. Їх ховають у безіменних могилах. Відповідні кадри виклав. Де саме відзняте відео, не уточнюється. На секретному цвинтарі з'явилися десятки нових могил. Видання «Обозреватель» стверджує, що секретний цвинтар «Групи Вагнера» розташований у місті Гарячий Ключ Краснодарського краю. На відеоролику виразно видно, що екскаватор вириває могили одна за одною.

Раніше близький до ПВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опублікував ще одне відео, на якому, ймовірно, зображено вбивство кувалдою найманця компанії, який здався в полон українським військовим.

Теги: Луганщина кладовище відео цвинтар Telegram вбивство окупанти полон ПВК Вагнера

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