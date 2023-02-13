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Опубліковано відео зі стратою кувалдою ще одного «вагнерівця»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Опубліковано відео зі стратою кувалдою ще одного «вагнерівця»
До ПВК «Вагнер» набирають навіть в'язнів тюрем
фото з відкритих джерел

ПВК «Вагнер» страчують своїх зрадників без суду та слідства

Близький до ПВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опублікував ще одне відео, на якому, ймовірно, зображено вбивство кувалдою найманця компанії, який здався в полон українським військовим. Раніше цей же канал публікував ролик стратою бійця ПВК «Вагнер» Євгена Нужина.

Як сказано в телеграм-каналі, ця людина «захворіла на одну і ту ж хворобу, від якої втрачаєш свідомість у містах України, то в Києві, тепер у Дніпрі, а потім прокидаєшся у підвалі на своєму останньому судовому засіданні».

На відео зображено людину, голова якої примотана скотчем до каменю. Він представляється як Дмитро Якущенко і каже, що народився у Криму, потрапив до в'язниці, вирушив на фронт у складі ПВК «Вагнер», а на передньому краї «зрозумів, що це не моя війна».

Дані про те, що на відео зображено людину саме з таким ім'ям та прізвищем, підтверджуються лише її твердженнями та повідомленням телеграм-каналу Grey Zone.

Чоловік стверджує, що знаходився у місті Дніпро, де отримав удар по голові та знепритомнів. «Прокинувся в цьому приміщенні, де мені сказали, що мене судитимуть», - продовжує він.

На ролику видно, як відразу після цього людина, яка стоїть за Якущенком, б'є кувалдою за місцем, де знаходиться його голова. У цей момент більша частина кадру розмита, тому зрозуміти, що саме відбувається неможливо. Але Якущенко відразу падає назад, а чоловік з кувалдою продовжує його добивати.

Увага! На відео є кадри насильства:

Дане відео змонтовано так само, як ролик із ще одним «вагнерівцем» Євгеном Нужиним, кадри зі стратою якого були опубліковані у соцмережах 13 листопада.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».

Читайте також: Навіщо Пригожин хвалиться стратою «вагнерівця»: пояснення Центру стратегічних комунікацій
Теги: росія кримінал війна полон Україна ПВК Вагнера

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