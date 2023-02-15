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Деякі загони «Вагнера» втратили в Україні до 80% особового складу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деякі загони «Вагнера» втратили в Україні до 80% особового складу
фото ілюстративне

Черед особового складу окупантів відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування

На Сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Так, нашим важко. Ви самі бачите, яку війну веде РФ. Але наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат. Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК «Вагнер» та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу. Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій.

«Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих «загонів смертників» – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат», – зазначає Маляр.

Зокрема тільки один начальний центр на території Ростовської області щотижнево відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби. А потрапляючи до підрозділів, такі військовослужбовці, не бажаючи виконувати роль “»агонів смертників», вдаються до навмисного пошкодження бойової техніки, переважно двигунів, яка, не здійснивши жодного пострілу, з повним боєкомплектом відправляється на ремонтні бази.

До слова, триває 357-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для чого суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

Теги: ПВК Вагнера війна росія окупанти ЗСУ

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