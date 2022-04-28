«Путінський пудель» погрожує ядерним ударом: що пише світова преса про війну в Україні

«Ну він як бочка сміху, чи не так?», знущається «Daily Star of Scotland» з Лаврова

Існує ризик того, що конфлікт в Україні може закінчитися застосуванням ядерної зброї

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 27 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

«The Times» пише, що Росія пригрозила завдати ударів по західним об'єктам. Це сталося після того, як міністр збройних сил Джеймс Хіпі заявив в інтерв'ю Times Radio, що для України «цілком законно» використовувати поставлену Великобританією зброю для завдання ударів по території Росії. Газета повідомляє, що міністерство оборони Росії попередило Великобританію, що подальша підтримка таких ударів викличе «пропорційну відповідь».

На першій шпальті «Daily Star of Scotland» опубліковано попередження міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, якого газета називає «путінським пуделем», що існує ризик того, що конфлікт в Україні може закінчитися застосуванням ядерної зброї. Заголовок говорить: «Ну він як бочка сміху, чи не так?».

Європа

Боснія та Герцеговина. «Oslobodjenje»: «Росія повертається до феодалізму. Агресор не вважає українців народом». Підпис під фото: «Міністр оборони США Ллойд Остін на вчорашній зустрічі з представниками 40 країн на авіабазі США Рамштайн у Німеччині пообіцяв, що союзники України «перевернуть небо і землю», щоб задовольнити вимоги українців щодо зброї. Російська агресія вступає в нову фазу».

Німеччина. Газета «FAZ»: «Німеччина поставить танки Україні».

При доставці важкої зброї Німеччина нині також робить свій внесок у підтримку України проти російських загарбників у вигляді важкої зброї. Разом із запланованим обміном старого радянського обладнання та артилерійським навчанням, німецька військова допомога підсумовується до значного тому, який має приблизно відповідати тому, що роблять інші союзники. Навіть із легкою зброєю Німеччина була серед важливих постачальників, яку часто забували у публічних дебатах.

Для такої довгої у військовому відношенні і російської центральної влади Європи це ще одна величезна корекція курсу, але необхідна. Путін знищив європейські мирні плани після холодної війни, на яку німецька зовнішня політика так довго спиралася. Чи можна було б примирити імперіалістичні вимоги Москви з вільним порядком у Європі вже неважливо, тепер матиме справу з війною. Наразі йдеться про припинення розширення Росії.

Оточення Путіна вже називає цілі за межами України, і у минулому він закликав до російської гегемонії над усією Східною Європою.

Тепер Німеччина завдає важкої зброї в Україну. Це не без ризику,бо збільшення західної військової допомоги є ризикованим. Звичайно, постачання є потенційними російськими цілями. Питання полягає в тому, чи Путін перевищить поріг для прямого військового конфлікту з НАТО. Ніхто не може передбачити це точно. Досі він не наважився говорити про те, що західний, по суті, американський стримуючий фактор все ще працює. Проте перед ядерною війною існує багато рівнів ескалації, якої Путін також має боятися.

США

«The New York Times». Підпис під фото: «У вівторок у Львові 21-річний Гліб Кіхітов, український солдат, віддав шану своєму братові-близнюкові Єгорові. Єгор загинув, борючись на сході».

Головний матеріал: «США штовхають союзників на озброєння України, в світлі ескалації війни».

«Німеччина пропонує озброєння – надії на дипломатію згасають». Заголовок: «Терор у прифронтових селах . Вони під постійним вогнем».

Нагадаємо, уряд Німеччини дозволив компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard.