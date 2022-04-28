Це імпортозаміщення: рашисти на Київщині ходили у дерев’яному взутті (фото)

Російські солдати зробили собі капці зі шматків дощок

Російські окупанти, що воювали на Київщині, користувалися дерев’яним змінним взуттям. Фото саморобних домашніх капців, де підошвою слугували шматки дощок, оприлюднив колишній радник Міністра внутрішніх справ Валерій Поцілуйко.

«Не знаю, як підписати це... Знайшли на позиціях лаптєногих асвабідітілєй при зачистці Іванківського району», – прокоментував світлину Поцілуйко.

Натомість користувачі у коментарях просто таки сипали дотепами.

«Орки склеїли лапті?» «Це ж Буратіно залишив свої черевички, він існує», «Дідивоювали. Залишилося від дідів», «Коли не було змоги поцупити тапочки в турецькому готелі і довелося робити самому», «Як тобі таке, Ілон Маск», «Високі технології», «Аналоговнєт», «Це імпортозаміщення», «Мабуть з Ікеа», – пишуть користувачі.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти облаштовували свої позиції в радіаційних руїнах Чорнобильської зони. Вони жили в розваленій будівлі корівника. При цьому замість дверей використовували стару ковдру, до якої прив’язали цеглину.