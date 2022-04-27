40 країн проти Путіна. Підсумки зустрічі на авіабазі у Рамштайні

Міністр оборони України та глава Генштабу на зустрічі у Рамштайні були у військовому одязі

Чому Рамштайн – це новий Тегеран

На авіабазі у німецькому місті Рамштайн, на запрошення Сполучених Штатів, зібралися міністри оборони 40 країн світу – обговорити військову підтримку України і спільні дії проти Росії. Ця вікопомна зустріч констатувала суттєвий злам у сприйнятті війни західними партнерами.

«Україна явно вірить, що може перемогти, як і всі присутні тут», – заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що Вашингтон «продовжуватиме рухати небо і землю, щоби задовольнити потреби Києва».

На думку експертів, після цієї зустрічі можна говорити про те, що країни світу не зацікавлені у затягуванні війни і готові допомагати Україні до повної її перемоги. Зустріч у Рамштайні вже порівнюють з найбільш екстраординарною подією з часів закінчення Другої світової – Тегеранською конференцією 1943 року, коли СРСР, США та Велика Британія домовилися про спільні зусилля, щоби перемогти Третій Рейх.

От тільки зараз замість антигітлерівської коаліції цивілізований світ формує антипутінську.

Чому саме зараз і саме Рамштайн

Британська корпорація ВВС побачила особливий символізм у тому, що конференція відбулася саме у Рамштайні, а не, скажімо, Брюсселі, де розташована штаб-квартира НАТО. Зустріч проходила не під егідою альянсу, хоча генсек Єнс Столтенберг був у числі запрошених.

«Питання тут, очевидно, не тільки у логістичній зручності, але й у сигналі, який надсилають Сполучені Штати, збираючи партнерів на своїй військовій базі, через яку проходить майже вся американська військова допомога Києву», – зазначає видання.

Чому міністри оборони 40 країн світу вирішили зібратися саме зараз? Річ у тім, що днями американські посадовці, із посиланням на дані розвідки, заявили, що найближчі чотири тижні стануть вирішальними у війні Росії проти України. Цю інформацію оприлюднило американське видання New York Times.

NYT: «Сполучені Штати вважають, що наступний етап війни стане вирішальним для Росії та України». Невдовзі після цієї публікації, Україну відвідали глава міноборони та держсекретар США (Фото: скріншот з сайту NYT)

Глава Пентагону Ллойд Остін також зазначив, що союзники подвоюють зусилля з посилення ЗСУ.

Остін вірить у перемогу України у війні з Росією і обіцяє, що союзники усіляко цьому сприятимуть (Фото АР)

Про що домовилися у Рамштайні

«Навряд чи ми дізнаємося про всі підсумки, якими завершилася зустріч. Заради безпеки, частину із них триматимуть у секреті. Але зустріч свідчить про суттєвий злам у сприйнятті війни серед західних партнерів», – зазначає ВВС.

Після засідання, яке тривало близько семи годин, глава Пентагону на пресконференції розповів про основні спільні погляди та домовленості:

Німеччина відправить в Україну 50 зенітних систем Gepard, Канада – вісім броньованих машин, Великобританія – додаткові зенітні системи. «Це важливий прогрес, ми бачимо його щодня», – зазначив Остін;

Понад 30 країн-союзників, разом зі Сполученими Штатами, оголосили про допомогу Україні на суму більш ніж $5 млрд;

консультативна група з оборони України проводитиме щомісячні зустрічі для координації допомоги. Ці зустрічі можуть відбуватися очно, віртуально або у змішаному форматі;

військові можливості РФ значно слабші, порівняно з початком повномасштабного вторгнення. «Їм буде важче відновити частину своїх потужностей через санкції і торговельні обмеження. Ми хочемо гарантувати, що вони більше не матимуть можливостей загрожувати своїм сусідам», – додав Остін;

американська сторона аналізує події останніх днів у самопроголошеній «Придністровській Молдавській республіці». «Ми не хочемо бачити поширення війни на територію Молдови», – зазначив генерал;

у майбутньому Україна знову звернеться по членство в НАТО, а зараз головне, щоби Путін вирішив покласти край війні, яку він розпочав;

ядерна риторика російської сторони останніх днів «дуже небезпечна» – в атомній війні програють усі сторони.

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі у коментарі CNN зазначив: «Росія становить загрозу безпеці всієї Європи». Саму ж війну він назвав «найбільшим викликом з часів Другої світової».

Крім того, 40 країн світу дозволили Україні завдавати удари по стратегічних об’єктах РФ західною зброєю. «По-перше, це рішення ухвалюють українці, а не виробники чи експортери зброї. А по-друге, атакувати цілі противника, з метою порушити його логістику та лінії постачання, є цілком легітимним», – заявив Міністр оборони Британії Бен Воллес.

Воллес зауважив, що «легітимними в умовах війни» були б і атаки з боку Росії по лініях постачання зброї на заході України, якби вони не влучали у мирне населення. «Але, на жаль, вони (Росія) не приділяють цьому (безпеці цивільних) уваги». Україні треба завдавати ударів углиб території противника, щоби порушувати його логістику та підвіз палива, руйнувати склади з боєприпасами, це частина війни», – додав британський міністр.

Міністр оборони України Резніков на зустрічі в Рамштайні дякував колегам і вказував на подальші потреби української армії (Фото: ЕРА)

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам за надання Україні воєнної допомоги і висловив упевненість, що така допомога продовжиться. Він також вказав на потреби у системах протиповітряної оборони, безпілотниках, артилерійських системах, реактивних системах залпового вогню і танках, бронетранспортерах, бойових машинах піхоти, літаках і протикорабельних ракетах.

Рамштайн як новітній Тегеран

Міжнародні оглядачі називають засідання у Рамштайні найбільш екстраординарною подією з часів закінчення Другої світової війни. Крім того, напрошуються аналогії з Тегеранською конференцією у 1943 році. Тоді вперше зібралась «Велика Трійка» – глава СРСР Йосип Сталін, президент США Франклін Рузвельт та прем'єр Великої Британії Вінстон Черчилль. Метою зустрічі була розробка стратегії боротьби проти Третього Рейху та її союзників.

Сталін, Рузвельт, Черчілль під час Тегеранської конференції (Фото: «Вікіпедія»)

Як і у Рамштайні, у Терегані домовлялися про тісну співпрацю воєнних штабів. Велика Британія та США пообіцяли Сталіну надіслати війська до Західної Європи протягом весни 1944 року. Також було попередньо узгоджено створення Організації Об'єднаних Націй.

Рішення, ухвалені під час Тегеранської конференції, передбачали не тільки прискорення закінчення війни у Європі, а й перспективи розвитку європейських країн у мирний час. У Рамштайні також ухвалювали рішення, що передбачають прискорення закінчення війни у центрі Європи, а також допомогу Україні у відновленні після війни.

Спільним є також і те, що це була перша конференція союзників, на якій узгоджувалися спільні заходи проти країни-агресора.

Саме по собі засідання у Рамштайні засвідчило, що представники цивілізованого світу об’єдналися проти Росії та її сателітів, вважає політолог Олексій Голобуцький.

«Це таки Третя світова. Бо коли 40 країн офіційно погодились максимально ефективно забезпечувати нас зброєю для перемоги над Росією – це таки «цивілізований світ проти Росії».

Політолог констатує: нині США і НАТО орієнтовані саме на перемогу України – не на примирення, компроміс чи припинення війни.

«Так, це хапання каштанів з вогню нашими руками – але, зрештою, це передусім у наших інтересах. Просто нам пощастило, що наші інтереси і інтереси США (та НАТО) щодо цього питання збігаються. І це добре, – коментує він. – Нас більше не обмежують очікуваннями суто «оборонної війни», «захисту», «зменшення втрат територій» тощо. Нас більше не застерігають від «ескалації конфлікту». Нам, фактично, сказали «Фас!», і ціллю вказали оборонно значущі об'єкти на території ворога. Іклами, кігтями і рештою інструментів враження цілі нас забезпечують».

На думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, зустріч у Рамштайні має дуже знервувати Кремль. «Сорок країн та НАТО зустрілися там не тільки для координації військової допомоги – це класно, але вже давно відбувається. Ми бачимо у Рамштайні зустріч антипутінської і проукраїнської коаліції. Це означає, що Захід піде у військовій допомозі так далеко, як це буде потрібно для перемоги України», – зазначає Клімкін.

Ексміністр зауважив ще один прорив: Німеччина постачатиме важку зброю.

«Почне із самохідних артустановок Гепард, але цим не обмежиться. Захід показав Путіну зуби і далі буде кусати, а не «погрожувати пальцем». Чим далі, тим більше», – підкреслив Клімкін.

«Рамштайн» – це «збори чорної мітки», Росію прирекли і публічно про це повідомили, – резюмує Голобуцький.

Наталія Сокирчук, «Главком»