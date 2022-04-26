Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard

Після довгих вагань Німеччина хоче вперше підтримати Україну важким озброєнням

Уряд Німеччини дозволив компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard. Про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт конференції з підтримки України на авіабазі Рамштайн, пише Spiegel.

Після довгих вагань Німеччина хоче вперше підтримати Україну важким озброєнням у війні проти Росії. Ламбрехт оголосила у вівторок про передачу зенітних САУ та навчання українських солдатів на території Німеччини.

Таким чином, група Krauss-Maffei Wegmann отримує зелене світло на продаж Gepard із колишніх запасів Бундесверу. Також вони можуть застосовуватись у боротьбі з наземними цілями.

«Gepard – це саме те, що зараз потрібно Україні для захисту повітряного простору із землі», – сказала Ламбрехт на базі ВПС США в Рамштайні, де близько 40 країн обговорили допомогу Україні.

Як раніше повідомлялося, німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall запросило в уряду дозвіл на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5 і 100 машин піхоти Marder.

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