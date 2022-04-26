  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard

    Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard
    фото: mil.in.ua

    Після довгих вагань Німеччина хоче вперше підтримати Україну важким озброєнням

    Уряд Німеччини дозволив компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard. Про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт конференції з підтримки України на авіабазі Рамштайн, пише Spiegel.

    Після довгих вагань Німеччина хоче вперше підтримати Україну важким озброєнням у війні проти Росії. Ламбрехт оголосила у вівторок про передачу зенітних САУ та навчання українських солдатів на території Німеччини.

    Таким чином, група Krauss-Maffei Wegmann отримує зелене світло на продаж Gepard із колишніх запасів Бундесверу. Також вони можуть застосовуватись у боротьбі з наземними цілями.

    «Gepard – це саме те, що зараз потрібно Україні для захисту повітряного простору із землі», – сказала Ламбрехт на базі ВПС США в Рамштайні, де близько 40 країн обговорили допомогу Україні.

    Як раніше повідомлялося, німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall запросило в уряду дозвіл на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5 і 100 машин піхоти Marder.

    Читайте також: У Німеччині розпочалась зустріч міністрів оборони 40 країн
    Теги: росія окупанти Німеччина війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard