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Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Миколаєву: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Миколаєву
фото: ДСНС

Сталося руйнування автосалону, торговельного центру, будівлі промислової інфраструктури

Пізно ввечері 16 травня російські окупанти атакували Миколаїв. Внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків сталось часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Виникли пожежі, які оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

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фото: ДСНС

Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалось 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері 16 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На місці влучань виникли пожежі.

Одна жінка отримала осколкове поранення, їй надається медична допомога.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував фотографію однієї з «військових цілей» окупантів. Судячи з фото, унаслідок ракетної атаки постраждав супермаркет.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, рашисти випустили по цивільній інфраструктурі Миколаєва дві ракети «Калібр».

Теги: Миколаїв обстріл ракета ДСНС рятувальники війна окупанти

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