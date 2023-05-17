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Ракетна атака на Миколаїв: влада показала «військову ціль» окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетна атака на Миколаїв: влада показала «військову ціль» окупантів
У Миколаєві через ракетну атаку постарждав супермаркет
фото: Telegram / Віталій Кім / Миколаївська ОДА

Одна жінка отримала осколкове поранення

Унаслідок ракетної атаки на Миколаїв увечері 16 травня є постраждала. Також зафіксовано руйнування. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, одна жінка отримала осколкове поранення, їй надається медична допомога.

Також Кім опублікував фотографію однієї з «військових цілей» окупантів. Судячи з фото, унаслідок ракетної атаки постраждав супермаркет.

Зазначимо, що в Миколаївській області триває друга тривога за ніч. Жителям регіону слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері 16 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На місці влучань виникли пожежі.

Теги: Миколаїв жінка Віталій Кім поранення

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