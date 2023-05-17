Ракетна атака на Миколаїв: влада показала «військову ціль» окупантів
Одна жінка отримала осколкове поранення
Унаслідок ракетної атаки на Миколаїв увечері 16 травня є постраждала. Також зафіксовано руйнування. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, одна жінка отримала осколкове поранення, їй надається медична допомога.
Також Кім опублікував фотографію однієї з «військових цілей» окупантів. Судячи з фото, унаслідок ракетної атаки постраждав супермаркет.
Зазначимо, що в Миколаївській області триває друга тривога за ніч. Жителям регіону слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
Нагадаємо, у Миколаєві ввечері 16 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На місці влучань виникли пожежі.
Коментарі — 0