У Миколаєві пролунали вибухи, на місці влучань виникли пожежі

Не покидайте укриттів, у місті триває повітряна тривога

У Миколаєві ввечері 16 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне».

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Про вибухи видання написало о 23:15.

Згодом інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

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«Маємо пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження. Усі служби відпрацюють – після відбою дамо офіційну інформацію», – написав він.

У Миколаєві та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, завершується 447-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.