Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, якими ракетами ударили окупанти по Миколаєву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Стало відомо, якими ракетами ударили окупанти по Миколаєву
Унаслідок ракетної атаки постраждав супермаркет у Миколаєві
фото: Віталій Кім/Telegram

Унаслідок ракетної атаки на Миколаїв увечері 16 травня є постраждала

Увечері 16 травня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, рашисти випустили по цивільній інфраструктурі Миколаєва дві ракети «Калібр».

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері 16 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На місці влучань виникли пожежі.

Одна жінка отримала осколкове поранення, їй надається медична допомога.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував фотографію однієї з «військових цілей» окупантів. Судячи з фото, унаслідок ракетної атаки постраждав супермаркет.

Триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.

За уточненою інформацією, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, двома ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та двома ракетами «Калібр по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Для ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет «Кинджал», 13 крилатих ракет «Калібр» (дві ракети підірвались у повітрі) та десять ракет наземного базування (С-400, «Іскандер-М»), 25 з них було знищено нашими захисниками.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що особи, які публікують записи роботи українських сил протиповітряної оборони, нестимуть за це відповідальність.

Теги: Миколаїв обстріл окупанти росія ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Миколаєві через ракетну атаку постарждав супермаркет
Ракетна атака на Миколаїв: влада показала «військову ціль» окупантів
Сьогодні, 01:00
Росіяни тероризують українські міста ракетами, звуки вибухів чутно в Миколаєві
У Миколаєві пролунали вибухи, на місці влучань виникли пожежі
Вчора, 23:46
Наслідки ракетної атаки на Київ у ніч на 16 травня
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42

Події в Україні

Стало відомо, якими ракетами ударили окупанти по Миколаєву
Стало відомо, якими ракетами ударили окупанти по Миколаєву
Данілов попередив, що чекає на тих, хто оприлюднює роботу ППО
Данілов попередив, що чекає на тих, хто оприлюднює роботу ППО
РФ намагається посилити наступ у районі Бахмута – ISW
РФ намагається посилити наступ у районі Бахмута – ISW
ЗМІ з’ясували, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну
ЗМІ з’ясували, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну
Ракетна атака на Миколаїв: влада показала «військову ціль» окупантів
Ракетна атака на Миколаїв: влада показала «військову ціль» окупантів
Росіяни 20 разів вдарили по Сумщині: є поранений і руйнування
Росіяни 20 разів вдарили по Сумщині: є поранений і руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
30K
Кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку: названо категорії
13K
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
12K
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
9144
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
7837
Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту