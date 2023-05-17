Стало відомо, якими ракетами ударили окупанти по Миколаєву

Унаслідок ракетної атаки на Миколаїв увечері 16 травня є постраждала

Увечері 16 травня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, рашисти випустили по цивільній інфраструктурі Миколаєва дві ракети «Калібр».

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Нагадаємо, у Миколаєві ввечері 16 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На місці влучань виникли пожежі.

Одна жінка отримала осколкове поранення, їй надається медична допомога.

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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував фотографію однієї з «військових цілей» окупантів. Судячи з фото, унаслідок ракетної атаки постраждав супермаркет.

Триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.

За уточненою інформацією, минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, двома ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та двома ракетами «Калібр по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Для ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет «Кинджал», 13 крилатих ракет «Калібр» (дві ракети підірвались у повітрі) та десять ракет наземного базування (С-400, «Іскандер-М»), 25 з них було знищено нашими захисниками.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що особи, які публікують записи роботи українських сил протиповітряної оборони, нестимуть за це відповідальність.